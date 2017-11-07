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Успех в условиях неопределенности

Нефтегазовые компании переживают эпоху беспрецедентной неопределенности. Учитывая волатильность рынка, а также геополитическую нестабильность, свора- чивание их активности в 2017 году, скорее всего, продолжится. Существует целый ряд внешних факторов, которые не добавляют уверенности в перспективах их роста и повышения прибыльности.

К ним можно отнести и негативное отношение со стороны экологов и общества в связи с использованием ископаемого топлива, и пере- производство нефти и сжиженного природного газа (СПГ), и низкие цены за баррель, подрывающие традиционно высокую прибыльность отрасли.

Основной вопрос, который стоит сегодня перед руководством не только международных и государственных нефтяных компаний, но и менее крупных игроков, заключается в том, как подстроиться под беспрерывно меняющиеся рыночные условия и обеспечить рост и долголетие организации. Компания Thomson Reuters провела исследование, в ходе которого опросила 450 профессиональных юристов нефтегазовых компаний. Результаты опроса показа- ли, что, несмотря на осознание большого значения цифровых технологий, многие нефтегазовые компании еще не готовы к их внедрению в повседневную практику корпоративного управления.

По материалам компании Thomson Reuters