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Увлеченность сжижением газа

Увлеченность сжижением газа

Председатель концерна Shell в России Оливье Лазар провел в Москве презентацию первого выпуска корпоративного доклада «Прогноз развития рынков СПГ», основанного на данных из многочисленных независимых от- раслевых источников и собственных аналитических разработках концерна.
Ранее доклад о перспективах развития рынков СПГ ежегодно выпускала Группа BG. После поглощения этой нефтегазовой компании концерном Shell было принято решение продолжить публикацию доклада.
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