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Узбекская метаморфоза

Сокращение добычи нефти в Узбекистане на фоне демографического роста в стране увеличивает потребности Ташкента в импорте жидких углеводородов. Сегодня они поступают на узбекские НПЗ и автозаправки из нескольких государств, но политическое руководство республики делает ставку на масштабный ввоз нефти из России.

Со своей стороны, официальная Москва и некоторые российские участники углеводородного рынка стремятся заработать на новых возможностях в среднеазиатской стране. Однако и поставщикам, и инвесторам из РФ необходимо учитывать риски бизнеса в Узбекистане. Здесь неохотно оплачивают поступившие нефть и ГСМ и без пиетета относятся к сделанным иностранным капвложениям. Для того чтобы не прогадать с новым бизнесом, российским корпоративным и политическим игрокам следует продумывать различные варианты компенсации рисков.

Аналитическая служба «Нефтегазовой Вертикали»

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