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Ваш общий финансовый котел

Соглашения о совместном финансировании расходов (ССФР) — широко применяемая в мировой практике форма инвестиционного сотрудничества. Однако для России она все еще остается «экзотическим продуктом». При всей привлекательности этого инструмента использовать его нужно осмотрительно. Тем более что и российское законодательство вряд ли можно назвать дружественным по отношению к ССФР.

Если убрать сложные технические рассуждения, то суть большинства ССФР заключается в том, что они позволяют обеспечить доступ к существующим технологиям и финансирование разработок новых технологий, например в нефтегазодобыче.

Часто ССФР является единственной возможностью получить доступ к передовым технологиям. Исходя из этого, государству следовало бы вписать инструментарий ССФР в российское законодательство, что откроет дополнительные возможности для привлечения новых технологий. В свою очередь, российские компании при ведении переговоров должны более дальновидно подходить к отстаиванию своих коммерческих интересов, чтобы исключить излишнюю плату за доступ к необходим для работы технологиям.

АНДРЕЙ СУХОВ, ООО «ОМЗ-ДЭЛИМ»

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