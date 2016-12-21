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Важно четко расставить приоритеты

Нефтяной рынок заканчивает 2016 год с осторожным оптимизмом. Принятое страна- ми ОПЕК решение о сокращении добычи обещает повышение котировок в наступающем году. Означает ли это, что рынок приблизился к состоянию баланса и справедливому уровню цен? Об этом «Вертикаль» беседует с управляющим директором компа- нии VYGON Consulting Григорием ВЫГОНОМ. Как отмечает наш собеседник, решение ОПЕК может иметь только краткосрочный эффект. Но в долгосрочном плане наблюдается совершенно четкий тренд на стабилизацию и понижение нефтяных цен. И действия картеля здесь ничего не изменят. Американская сланцевая революция дока- зала свою жизнеспособность даже в условиях ценового кризиса. И ее перспективы скорее недооценены, чем переоценены. Одновременно ВИЭ уже становятся дешевле традиционных энергоносителей и активно теснят их в структуре энергобаланса западных стран.

В этих обстоятельствах Россия нуждается в четкой стратегии развития нефтегазового комплекса по всем направлениям: геологоразведка, добыча, переработка. Необходимо также довести до логического завершения налоговую реформу в нефтяной отрасли. Наконец, надо сдвинуть с мертвой точки реформу газового сектора и разработать новую модель российского газового рынка.

Интервью с ГРИГОРИЕМ ВЫГОНОМ, управляющим директором компании VYGON Consulting

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