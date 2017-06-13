Статья

Вертикальная интеграция рисков

Принцип вертикальной интеграции позволил значительно повысить эффективность нефтегазового бизнеса, объединив его в цепочку — от скважины до бензоколонки. Но компании отрасли получили в нагрузку и вертикаль экологических рисков, связанных и с разведкой, и с добычей, и с транспортировкой, и с переработкой и сбытом нефти и нефтепродуктов.

По словам собеседника «Вертикали», руководителя программы по экологической политике ТЭК Фонда дикой природы России Алексея КНИЖНИКОВА, в сфере добычи основными экологическими проблемами остаются сжигание попутного нефтяного газа и аварии на промысловых трубопроводах, приводящие к нефтяным разливам. Новые экологические риски возникают в связи с движением нефтегазовой отрасли на Восток и на Север. В частности, большую тревогу экологов вызывает проект «Ямал-СПГ». Негативное воздействие на природу в результате производства и потребления нефтепродуктов удалось уменьшить благодаря переходу на 5-й экологический класс топлив. Видимо, дальнейшее сокращение вредных выбросов автомобильным транспортом будет происходить за счет распространения газомоторного топлива и электромобилей.

Остается много нерешенных правовых проблем в сфере защиты окружающей среды. А.Книжников отмечает, что российское законодательство в этой области даже ухудшилось по сравнению с 1990-ми годами.

Интервью с АЛЕКСЕЕМ КНИЖНИКОВЫМ, руководителем программы по экологической политике ТЭК Фонда дикой природы России