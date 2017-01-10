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Ветры перемен. Политика США и мировая энергетическая система.

20 января в Белом доме обоснуется новый хозяин. Дональд Трамп, как ожидается, внесет существенные изменения в энергетическую политику США. Учитывая, что речь идет об одном из крупнейших в мире потребителей и производителей углеводородного сырья, перемены затронут всю мировую энергетическую систему. Важно, что по ряду вопросов американская политика находится в противофазе по отношению к мировым тенденциям. Например, в то время как ОПЕК и ряд не входящих в картель крупных поставщиков нефти договорились сократить объемы добычи, США настроены наращивать нефтедобычу.

Между тем можно ожидать, что новая американская администрация не станет искусственно поддерживать развитие невозобновляемой энергетики. Традиционное энергетическое сырье с приходом Д.Трампа имеет шанс вернуть себе более подобающее место в энергетическом балансе.

В результате пересмотра своей энергетической политики США могут дать импульс значительному изменению специфики национального энергопотребления не только у себя в стране, но и в мире. Это значительный вызов для российского экспорта углеводородов, и это должно быть учтено в нашей энергетической стратегии.

МАКСИМ ШЕИН, ФГ БКС