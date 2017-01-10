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«Волгабурмаш» выздоравливает

Несмотря на то, что продукция предприятия «Волгабурмаш» сегодня более всего востребована в горнорудной промышленности, своим появлением оно обязано именно нефтегазовой сфере. В лучшие свои времена компания обеспечивала российскую нефтегазовую отрасль буровым инструментом почти на 90%. Она также экспортировала свою продукцию практически во все регионы мира. Однако в 2014 году на предприятии была начата процедура банкротства. На тот момент долги компании только перед банками составляли около 3 млрд рублей. Общий объем их требований превышал 7,8 млрд рублей. Возник риск, что завод, на протяжении долгих лет являющийся лидером по производству бурового инструмента, начнет терять своих потребителей и доли на рынках.

Кризисным управляющим, пришедшим на «Волгабурмаш» спасти завод от банкротства, удалось оптимизировать работу предприятия так, что уже в 2015 году снизились постоянные затраты и появилась положительная финансовая динамика. Основная цель, которую поставило новое руководство завода, — не только не потерять, но и нарастить свое присутствие на международных рынках. Но все это компании придется делать в режиме ограниченных финансовых возможностей.

КОНСТАНТИН АНОХИН, журналист

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