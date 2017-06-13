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Все дело в мембране

В начале июня в глубоководном порту Санкт-Петербурга прошла торжественная церемония имянаречения нового арктического танкера-газовоза ледового класса «Кристоф де Маржери». Танкер, ставший флагманом в линейке из 15 подобных судов, был разработан специально для проекта «Ямал СПГ». О значимости церемонии и всего проекта для государства свидетельствует участие в ней президента Владимира Путина.

Системы хранения сжиженного газа для судов, которые будут возить ямальский газ по Северному морскому пути, созданы французской инжиниринговой компанией Gaztransport & Technigaz (GTT).

В дни Петербургского международного экономического форума состоялось еще одно примечательное событие с участием этой компании. Судостроительный комплекс «Звезда» при поддержке «Роснефти» подписал с ней меморандум о взаимопонимании по вопросу проектирования и строительства грузовых систем для газовозов СПГ. «Вертикаль» поинтересовалась у главы Gaztransport & Technigaz Филиппа БЕРТЕРОТЬЕРА, почему именно его компания становится участником знаковых для российской нефтегазовой отрасли проектов. Наш собеседник также рассказал о мембранных технологиях хранения сжиженного газа, которые стали ноу-хау и своего рода визитной карточной GTT.

Интервью с ФИЛИППОМ БЕРТЕРОТЬЕРОМ, председателем совета директоров, генеральным директором Gaztransport & Technigaz

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