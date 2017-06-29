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Все познается в сравнении

Сопоставление уровня технологического развития двух ключевых сегментов российской нефтянки позволяет сделать вывод: если в бурении за последние годы произошла техническая революция, то в механизированной добыче — лишь модернизация. Некоторые из отечественных инноваций находятся на уровне лучших мировых аналогов. Однако дальнейшее успешное развитие сегмента мехдобычи возможно лишь в случае создания новых износостойких материалов и изготовления из них конструкционных элементов по рентабельным технологиям. Кроме того, вызывают беспокойство медленные темпы проникновения инноваций в нефтяную отрасль. От первых продаж до массового внедрения проходит минимум семь-девять лет. Это можно объяснить как недостаточным развитием в России производства наукоемкой продукции, так и нежеланием нефтяников менять что-либо в устоявшихся производственных процессах.

Несмотря на декларации о приоритетности импортозамещения, в России по традиции недоверчиво относятся к собственным инноваторам, предпочитая закупать высокотехнологичное оборудование за рубежом.

АЛЕКСАНДР РАБИНОВИЧ, Член Экспертного совета по механизированной добыче нефти

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