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Всерьез и надолго

Выходя на новые территории, добывающим компаниям не следует забывать о традиционных регионах, углеводородный потенциал которых исчерпан далеко не полностью. Характерный пример — Оренбургская область, где нефть добывается уже 80 лет.

«Газпром нефть» со времени прихода в регион в 2010 году стабильно наращивает производство нефти и газа, несмотря на сложность разработки здешних запасов. Главные составляющие позитивной динамики — применение новых технологий бурения и успешные геолого-технические мероприятия.

К 2020 году «Газпром нефть» намерена добывать в Оренбуржье 10 млн тонн н.э. в год, пересмотрев прежние планы в сторону увеличения. С учетом роста запасов задача вполне выполнимая. А наличие развитой инфраструктуры и близость к основным рынкам обеспечивают более низкую себестоимость добычи по сравнению с другими нефтегазовыми провинциями. Неслучайно оренбургские проекты в последнее время привлекают к себе внимание потенциальных инвесторов из Китая.

ВИКТОР ПРУСАКОВ, «Нефтегазовая Вертикаль»

150 р.