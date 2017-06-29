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Второе дыхание

Добыча нефти в Западной Сибири продолжает снижаться. В 2005 году этот регион обеспечивал более 70% ее общероссийского производства, а десятилетие спустя его доля упала до менее 58%.

Ввод новых промыслов, прежде всего на востоке страны, способен лишь частично компенсировать неуклонное истощение зрелых месторождений. Одно из следствий этой ситуации — снижение качества основного российского сорта Urals, поставляемого в Европу.

Отечественные ВИНК прилагают немало усилий для того, чтобы стабилизировать производство в основном регионе своей деятельности. Скромные успехи на этом поприще имеются. Так, добыча «Роснефти» в Западной Сибири в прошлом году выросла на 1,7 млн тонн.

Для того чтобы вдохнуть вторую жизнь в старые промыслы, нужны передовые дорогостоящие технологии бурения и увеличения нефтеотдачи. Понятно, что низкие цены на нефть и западные санкции отнюдь не способствуют решению этой задачи. Надежды компаний на помощь государства оправдываются далеко не всегда. Решить часть проблем позволило бы обсуждаемое правительством введение налоговых льгот для обводненных месторождений.

ВИКТОР ПРУСАКОВ, «Нефтегазовая Вертикаль»

150 р.