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Выбираем лучшее

Снижение негативного воздействия на окружающую среду со стороны нефтегазового комплекса невозможно без поступательного технологического обновления отрасли. Но какие критерии выходят на первый план в процессе такого обновления: экологические, технологические либо экономические? Именно на этот вопрос отвечает принцип наилучших доступных технологий (НДТ), учитывая эти критерии в комплексе. В 2017 году в России завершается процесс создания информационно-технических справочников НДТ. Они — помимо общих сведений об НГК, об используемых технологиях и их воздействии на окружающую среду — содержат перечень НДТ и перспективных технологий. То есть включают в себя «сегодня» отрасли и описание ее «завтра». При этом технологические показатели НДТ становятся индикаторами экологической результативности и энергоэффективности производства. Основные проблемы при разработке справочников связаны с идентификацией наилучших доступных и перспективных технологий, определением маркерных загрязняющих веществ и установлением технологических показателей. Кроме того, до сих пор не определен порядок выдачи комплексных экологических разрешений.

Для обсуждения проблемных вопросов и поиска решений организована широкая общественная дискуссия с привлечением ведущих специалистов отрасли, а также проводятся деловые игры на объектах НГК.

НАТАЛЬЯ ПЫСТИНА, НАТАЛИЯ ПОПАДЬКО, Центр экологической безопасности, энергоэффективности и охраны труда ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

150 р.