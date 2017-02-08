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Якутские миллионы «Роснефти»

Неуклонное падение добычи на традиционных промыслах вынуждает «Роснефть» сосредотачивать силы и средства на новых регионах. Речь, в первую очередь, идет о Восточной Сибири, где компания намерена создать новые нефтегазодобывающие провинции на базе Ванкорского кластера и Юрубчено-Тохомской зоны.

Еще один перспективный источник роста — Среднеботуобинское месторождение в Мирнинском районе Якутии. В декабре проект получил льготы по экспортной пошлине, а также налоговые преференции со стороны местных властей. По итогам года добыча на промысле превысила знаковую отметку в 1 млн тонн.

Тем не менее срок вывода месторождения на полку в 5 млн тонн в год, который уже несколько раз переносился, до сих пор неизвестен. По-видимому, перспективы месторождения связаны с разработкой Курунгского блока. А также, возможно, с освоением соседнего участка, лицензия на который сегодня принадлежит другому недропользователю.

ВИКТОР ПРУСАКОВ, «Нефтегазовая Вертикаль»

150 р.