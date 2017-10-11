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Ямал – Арктика – Европа

В конце августа с плавучего нефтехранилища «Умба» под Мурманском на экспорт была отгружена 100-тысячная партия нефти сорта Novy Port. Тем самым объем поставок по логистической схеме, созданной «Газпром нефтью» в Арктике, достиг 10 млн тонн. Сырье Новопортовского месторождения доставляется на «Умбу» с морского терминала «Ворота Арктики» в Обской губе, начавшего работу в мае прошлого года. Создание добычной, трубопроводной и отгрузочной инфраструктуры позволило компании в сжатые сроки организовать промышленную добычу на одном из крупнейших месторождений Ямала. В этом году с него планируется получить 6 млн тонн нефти против 2,9 млн тонн в 2016-м.

Кроме сырья Новопортовского, «Умба» переваливает нефть Приразломного месторождения в Печорском море – первого в стране добычного проекта на арктическом шельфе. Для круглогодичной транспортировки нефти Заполярья в Европу по Северному морскому пути строятся ледоколы и специальные танкеры ледового класса.

По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, благодаря созданию арктического маршрута на Ямале наряду с центром газодобычи развивается новая нефтяная провинция.

ВИКТОР ПРУСАКОВ, «Нефтегазовая Вертикаль»

150 р.