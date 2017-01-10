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Ямал способен на большее

«Газпром» перенес с 2017-го на 2018 год вывод Бованенковского месторождения на проектный уровень добычи в 115 млн тонн. Это решение не стало сенсацией: график добычи на первом введенном в разработку месторождении Ямала с самого начала существенно отставал от запланированных ранее сроков.

Сегодня наращивание производственных мощностей Бованенково уже не считается приоритетной задачей. Сдвигаются и даты запуска других ямальских месторождений. Так, ввод Харасавэйского, изначально намеченный на 2014 год, по последним планам состоится на 10 лет позже.

Причины столь существенных корректировок еще недавно стратегического мегапроекта «Ямал» хорошо известны: неблагоприятная рыночная конъюнктура. А также занятость «Газпрома» другими, в том числе трубопроводными проектами, предполагающими поставки газа в Китай и страны Южной Европы.

ВИКТОР ПРУСАКОВ, «Нефтегазовая Вертикаль»

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