Статья

Загадка дорогого бензина

Почему стоимость бензина в России постоянно растет не только в условиях увеличения, но и падения мировых цен на нефть? Этот вопрос является одним из наиболее популярных, при этом ответ на него связан с комплексным характером системы ценообразования на моторные топлива в стране. Безусловно, глобальная конъюнктура оказывает существенное влияние на российский рынок нефтепродуктов, однако важнейшую роль играет и отечественная система налогообложения, подверженная постоянным изменениям. В частности, уменьшение вывозных пошлин на нефтепродукты способствовало повышению так называемого экспортного нетбэка, что толкало вверх отпускные цены на НПЗ.

При этом весомый вклад в цены, которые водители видят на АЗС, вносят и косвенные налоги. В первую очередь акциз, который постоянно растет. В результате в последние годы динамика повышения цен на бензин далеко не всегда соответствовала ожиданиям потребителей. Справедливости ради отметим, что бензин в России остается относительно дешевым по сравнению с большинством зарубежных стран. Тем не менее при определении дальнейшего направления фискальных реформ необходимо очень тщательно оценивать их последствия для конечных потребителей моторного топлива.

ДЕНИС БОРИСОВ, ДМИТРИЙ ДЗЮБА, Московский нефтегазовый центр EY