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Загадка дорогого бензина
Почему стоимость бензина в России постоянно растет не только в условиях увеличения, но и падения мировых цен на нефть? Этот вопрос является одним из наиболее популярных, при этом ответ на него связан с комплексным характером системы ценообразования на моторные топлива в стране. Безусловно, глобальная конъюнктура оказывает существенное влияние на российский рынок нефтепродуктов, однако важнейшую роль играет и отечественная система налогообложения, подверженная постоянным изменениям. В частности, уменьшение вывозных пошлин на нефтепродукты способствовало повышению так называемого экспортного нетбэка, что толкало вверх отпускные цены на НПЗ.
При этом весомый вклад в цены, которые водители видят на АЗС, вносят и косвенные налоги. В первую очередь акциз, который постоянно растет. В результате в последние годы динамика повышения цен на бензин далеко не всегда соответствовала ожиданиям потребителей. Справедливости ради отметим, что бензин в России остается относительно дешевым по сравнению с большинством зарубежных стран. Тем не менее при определении дальнейшего направления фискальных реформ необходимо очень тщательно оценивать их последствия для конечных потребителей моторного топлива.
При этом весомый вклад в цены, которые водители видят на АЗС, вносят и косвенные налоги. В первую очередь акциз, который постоянно растет. В результате в последние годы динамика повышения цен на бензин далеко не всегда соответствовала ожиданиям потребителей. Справедливости ради отметим, что бензин в России остается относительно дешевым по сравнению с большинством зарубежных стран. Тем не менее при определении дальнейшего направления фискальных реформ необходимо очень тщательно оценивать их последствия для конечных потребителей моторного топлива.