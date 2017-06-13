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Загадки баженовской свиты

Успехи американской сланцевой революции стали одной из причин повышенного внимания к российским аналогам. Правда, оживившийся относительно недавно в нашей стране интерес к отложениям баженовской свиты заметно ослаб после введения Западом санкций, ограничивающих международное сотрудничество в нефтяной отрасли, — самим поднять этот пласт сложновато. Правда, игра стоит свеч — запасы весьма велики. По оценке отечественных геологов, в баженовской свите российских недр может содержаться до 200 млрд тонн нефти.

Информационное энергетическое агентство (US EIA) оценивает наши соответствующие геологические запасы в 1,2 трлн барр (~162 млрд тонн), извлекаемые — 74 млрд барр (~10 млрд тонн) и считает свиту мировым лидером по запасам сланцевой нефти. Столь существенные расхождения оценок дают повод задуматься о небезупречности понимания структуры объекта. Что же стоит на первом месте: практический интерес или конъюнктурные соображения?

Только ли специальное оборудование и технологии требуются для освоения такого богатства? В предлагаемой вниманию читателей статье излагается полемическая, принципиально отличающаяся от общепринятой точка зрения на строение баженовской свиты, на ее возможную практическую роль в нефтедобыче будущего.

ЮРИЙ ЛИМБЕРГЕР, кандидат геолого-минералогических наук

150 р.