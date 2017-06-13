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Загорские трубы с дальним прицелом

Загорские трубы с дальним прицелом

В конце мая на Загорском трубном заводе (г. Пересвет) в торжественной обстановке изготовили первую трубу для «Газпрома». Значимость события подчеркивало участие в церемонии главы «Газпрома» Алексея Миллера и губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Предполагается, что до конца года газовый концерн закупит у ЗТЗ партию труб большого диаметра (ТБД) на 11 млрд рублей. Речь идет о 121 тыс. тонн труб диаметром от 1020 до 1420 мм в наружной трехслойной изоляции. Как сообщила заводская пресс-служба, «данный объем полностью закроет потребности ПАО «Газпром» в трубах для ремонтно-эксплуатационных нужд на текущий момент».
Сергей БОРИСОВ, журналист
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