Rus Eng
Статья
Заказчики жаждут новизны

Заказчики жаждут новизны

Российские нефтяники продолжают увеличивать объемы добычи углеводородного сырья. Одним из основных рычагов этого процесса является строительство новых эксплуатационных скважин. В связи с этим буровые подрядчики смотрят в будущее с умеренным оптимизмом.
Один из лидеров рынка — Сибирская Сервисная Компания (ССК) — в этом году намерен сохранить прошлогодний объем проходки при росте объемов горизонтального бурения. При этом усложнение условий добычи требует от компании активно развивать технологический уровень предоставляемого сервиса. Об этой и других тенденциях бурового рынка «Вертикаль» беседует с заместителем генерального директора по маркетингу АО «Сибирская Сервисная Компания» Алексеем КАНАШУКОМ.
Интервью с АЛЕКСЕЕМ КАНАШУКОМ, заместителем генерального директора по маркетингу АО «Сибирская Сервисная Компания»
Теги:
Сибирская Сервисная Компания горизонтальные скважины эксплуатационное бурение нефтесервис
150 р.
Новости
Экспертная аналитика
Пресс-релизы
НГВ-Технологии
Конференции НГВ
Отраслевой календарь
Телефон редакции: +7 (495) 510-57-24
© 2016 Журнал “Нефтегазовая Вертикаль”. Все права защищены. При перепечатке любых материалов гиперссылка на сайт обязательна.
Яндекс.Метрика