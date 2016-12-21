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Заказчики жаждут новизны

Российские нефтяники продолжают увеличивать объемы добычи углеводородного сырья. Одним из основных рычагов этого процесса является строительство новых эксплуатационных скважин. В связи с этим буровые подрядчики смотрят в будущее с умеренным оптимизмом.

Один из лидеров рынка — Сибирская Сервисная Компания (ССК) — в этом году намерен сохранить прошлогодний объем проходки при росте объемов горизонтального бурения. При этом усложнение условий добычи требует от компании активно развивать технологический уровень предоставляемого сервиса. Об этой и других тенденциях бурового рынка «Вертикаль» беседует с заместителем генерального директора по маркетингу АО «Сибирская Сервисная Компания» Алексеем КАНАШУКОМ.

Интервью с АЛЕКСЕЕМ КАНАШУКОМ, заместителем генерального директора по маркетингу АО «Сибирская Сервисная Компания»

150 р.