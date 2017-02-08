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Замороженная активность

Снижение среднегодовой цены нефти на 17%, в сочетании с замедлением развития глобальной экономики, определило основные тренды развития нефтяной отрасли мира в 2016 году. Капиталовложения сократились, интенсивность поисково-разведочной деятельности снизилась, проекты закрывались, количество буровых вышек уменьшалось, компании теряли доходы и разорялись, объединялись или исчезали, активы переходили из рук в руки. Мировые доказанные запасы нефти снизились впервые за 10 лет. Добыча, после увеличения на 100 млн тонн в предыдущем году, в 2016 году осталась практически без изменения — на уровне 3,9 млрд тонн. Темп роста мирового спроса на нефть замедлился до 1,9%, что связано со спадом активности в странах ОЭСР.

Динамика цены нефти в 2016 году принципиально отличается от 2015 года устойчивым трендом роста и снижением волатильности. По долгосрочному прогнозу Управления энергетической информации США (EIA), цена барреля нефти сорта Brent поднимется до $75 в 2020 году с дальнейшим ростом до $117 в 2050-м. Ценовой порог в $100/барр будет пройден в 2034 году.

ОЛЬГА ВИНОГРАДОВА, «Нефтегазовая Вертикаль»

250 р.