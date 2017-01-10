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Заработать на прогрессе. Новые технологии - приоритет «Газпром нефти».

Разработка новых технологий в области разведки и добычи нефти и газа — один из самых динамично развивающихся сегментов в мире. Инновации позволяют добиться повышения коэффициента извлечения нефти, значительного сокращения затрат и высокой экономической эффективности при разработке нефтегазовых проектов. Сегодня 80% геологического анализа на месторождениях можно выполнить, открыв лишь одно приложение на планшете. Многие нефтедобывающие компании внедряют стандарт «умного месторождения» и интеллектуальные схемы разработки своих активов.

Российские ВИНК стараются не отставать от своих западных конкурентов. Так, «Газпром нефть», ориентируясь на лучшие достижения ведущих зарубежных корпораций, открыла в Санкт- Петербурге Научно-технический центр, а в ноябре начала издавать собственный научно- технический журнал. За последнее время у компании два технологических прорыва: в течение прошедшего летнего сезона «Газпром нефть» первой в Российской Федерации применила полный цикл технологий разработки сланцевой нефти для освоения нетрадиционных запасов и провела первый в стране 30-стадийный ГРП.

МАРИЯ КУТУЗОВА, журналист

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