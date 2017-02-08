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Жизнь после бензина

Быстрое развитие электромобилей и других видов альтернативного транспорта приведет к активному вытеснению двигателей внутреннего сгорания с автомобильных рынков. Это может произойти гораздо быстрее, чем прогнозирует большинство экспертов.

Уже сегодня в ведущих странах мира растет число электромобилей, быстрыми темпами расширяется сеть зарядных станций, снижается стоимость аккумуляторных батарей, сокращается время заправки. Правительства ряда государств планируют полный отказ от двигателей внутреннего сгорания до 2035 года.

Поскольку транспортный сектор является крупнейшим потребителем нефтяного сырья, эта тенденция окажет сильное влияние на нефтегазовый комплекс. В первую очередь пострадают страны, чья экономика напрямую зависит от экспорта нефти и нефтепродуктов.

Чтобы минимизировать эти риски, России необходимо предпринять срочные меры по модернизации НПЗ. Речь идет о серьезной корректировке проекта Энергетической стратегии РФ до 2035 года, а также планов по модернизации нефтехимии. Требуется переориентация с выпуска моторных топлив на производство больших объемов сырья и полупродуктов для нефтехимии.

МИХАИЛ ЛЕВИНБУК, ИНХС РАН им. А.В. Топчиева, ВАСИЛИЙ КОТОВ, инженер, экономист

250 р.