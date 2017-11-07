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Жизнь после ЮКОСа

Жизнь после ЮКОСа

Раздел компании ЮКОС в корне поменял расклад сил в отечественной нефтяной отрасли. В какой-то мере можно сказать, что с него началась новая эпоха нефтяных госкомпаний. После десяти лет дробления активов, громадных долгов, несостоявшихся сделок о продаже, обвинений в бесперспективности и слухов о ликвидации, как чертик из табакерки, «Роснефть» скупила большинство распродающихся профильных предприятий и превратилась в одну из крупнейших компаний в России. Сама история раздела нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих активов ЮКОСа хорошо известна и подробно описана. Но почему-то слишком мало внимания обращается на то, что происходит с этими предприятиями сейчас.
СЕРГЕЙ ТИХОНОВ, «Нефтегазовая Вертикаль»
150 р.
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