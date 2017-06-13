Статья

Американский маятник

Резкое снижение нефтяных цен в 2014–2016 годах принято объяснять противостоянием между ОПЕК (и в первую очередь, Саудовской Аравией) и сланцевой нефтяной индустрией США. Поэтому важно проанализировать взаимное влияние процессов сокращения добычи в рамках картеля и наращивания производства сланцевой нефти в США. Можно утверждать, что они являются зеркальным отражением друг друга.

Увеличение добычи странами ОПЕК в 2015–2016 годах способствовало снижению нефтяных котировок и значительно замедлило динамику сланцевой революции. А самоограничения, взятые на себя странами картеля и другими примкнувшими к ним добывающими государствами в ноябре-декабре 2016 года, наоборот, дали новый импульс американской сланцевой гонке. Однако помимо этой взаимосвязи необходимо учитывать и объективную экономическую реальность, то есть инвестиционные циклы. Расчеты показывают, что инвестиционный процесс в сланцевой отрасли имеет четко выраженный циклический характер. И колебания объемов добычи в США являются реакцией не только и не столько на действия ОПЕК, сколько именно на динамику капиталовложений.

Поэтому важно не ошибиться, восприняв очередной пик американской добычи как провал усилий ОПЕК по реанимации нефтяных цен. Трезвый взгляд на ситуацию будет особенно важен весной следующего года, когда картелю предстоит принимать решение о продлении или не продлении соглашения об ограничении производства сырья.

АЛЕКСАНДР МАЛАНИЧЕВ, приглашенный профессор РЭШ

250 р.