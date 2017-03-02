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Большая нефть Арктики Не только мечта, но и реальная перспектива

Действующая Энергетическая стратегия России на период до 2030 года ориентирует на серьезный прогресс в организации добычи нефти в арктической зоне нашего континентального шельфа — до 22 млн тонн жидких углеводородов в год к концу периода. Известный нам проект новой редакции Энергетической стратегии страны также поддерживает эту линию: к 2035 году нужно довести уровень морской арктической добычи нефти до 33 млн тонн нефти в год.

Надо признать, у части экспертного сообщества перспектива, очерченная авторами Энергостратегии, вызывает определенный скепсис. Нынешнее положение дел не внушает оптимизма в отношении перспектив. Однако, как нам представляется, намеченные цели вполне достижимы. Правда, для этого необходимо разработать четкий план действий, поддержать его мерами государственного регулирования и обеспечить действенный контроль. А возглавить этот процесс могла бы недавно созданная Государственная комиссия по вопросам развития Арктики. Ведь именно она призвана, среди прочего, обеспечивать расширение ресурсной базы Арктической зоны России, в том числе и по углеводородному сырью.

ВАЛЕРИЙ КАМИНСКИЙ, ОЛЕГ СУПРУНЕНКО, АНДРЕЙ ЧЕРНЫХ, ТАТЬЯНА МЕДВЕДЕВА, ФГБУ «ВНИИОкеангеология»

150 р.