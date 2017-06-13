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Бурить невзирая на цены

Несмотря на высокую волатильность нефтяных цен, в 2016 году большинство ключевых игроков российского рынка продемонстрировали рост эксплуатационного бурения. Его объемы достигли максимального значения. Такое нарушение корреляции между стоимостью нефти и проходкой в бурении было вызвано позитивными ожиданиями компаний в плане ценовой конъюнктуры.

Продолжилось наращивание проходки в горизонтальном бурении, хотя его динамика несколько замедлилась по сравнению с предыдущими годами. Существенный рост также отмечен в наклонно-направленном бурении, объемы которого приблизились к докризисным значениям 2013 года. Объемы разведочного бурения увеличились на 20%. При этом опережающие темпы демонстрирует Восточная Сибирь, доля которой в этом виде бурения увеличилась почти на 10% по сравнению с 2014 годом.

В сложных экономических условиях компании делают ставку на повышение операционной эффективности и оптимизацию затрат, в том числе за счет проведения капитальных и подземных ремонтов скважин. В 2016 году расходы на них увеличились на 10 и 12%, соответственно, по сравнению с 2015 годом.

На объемы нефтесервисных услуг в нынешнем году значительное влияние будут оказывать ограничения в части добычи, связанные с соглашением между 24 странами ОПЕК и11 государствами, не входящими в картель.

ЕКАТЕРИНА ПАВЛУШКИНА, ИРИНА ДЕМИЧЕВА, «Делойт», СНГ

250 р.