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Через газ в чистое будущее

Международная ассоциация газовой информации CEDIGAZ определяет природный газ как мост между современной и будущей структурой глобальной энергетики, которая в возрастающей степени будет основываться на возобновляемых энергоносителях.

В 2016 году, в условиях сниженной активности и сокращения капиталовложений, в мире было открыто менее 4 трлн м 3 новых ресурсов газа. Мировые доказанные запасы сократились на 0,7%. Рост добычи продолжился, но в более низком темпе, чем в 2015 году. Более 66% запасов и 53% добычи газа сосредоточено в пяти странах. Мировое потребление газа выросло на 1,7%, при сокращении спроса в ОЭСР на 1% и росте в остальном мире на 4%. Среднегодовая цена газа в Европе в 2016 году в среднем составляла $162,86/тыс. м 3 , на 37% ниже, чем в 2015 году. Цена СПГ в Японии сократилась с $371,43/тыс. м 3 в 2015 году до $246,43/тыс. м 3 в 2016-м.

ОЛЬГА ВИНОГРАДОВА, «Нефтегазовая Вертикаль»

250 р.