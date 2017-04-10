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Чтоб не пропасть поодиночке

Проблема импортозамещения не нова и периодически поднимается руководством страны. В первую очередь ее связывают с решением одной из основных задач экономики России — диверсификацией. В этот процесс активно включились «Газпром» и Ассоциация «Новые технологии газовой отрасли», объединяющая 119 отечественных предприятий, проектных организаций и высших учебных заведений. Ассоциация представила концерну свои предложения по замещению некоторых видов импортного оборудования, критичных для российской газовой промышленности.

Участники Ассоциации уже могут похвастаться значительными достижениями. Им удалось вытеснить зарубежное оборудование из ряда проектов по разработке газовых залежей, сооружению ПХГ и строительству магистральных газопроводов. В свою очередь, некоторые иностранные производители в последние годы с успехом локализовали передовые технологии на российских предприятиях.

Большую роль в повышении конкурентоспособности отечественного нефтегазового машиностроения играют сертификация и техническое регулирование. В этой связи Ассоциация активно развивает систему добровольной сертификации, ставящую надежный заслон некачественной продукции.

ЯНА ВОЙТЕШОНОК, Ассоциация производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли»

150 р.