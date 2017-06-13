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Долгая зима «Газпрома»

Выступая на панельной сессии «Мировые рынки газа: энергополитика и энергобезопасность» Петербургского международного экономического форума, Алексей Миллер поделился шуткой, популярной в этом году в «Газпроме»: «начался восьмой месяц зимы...» Суровая календарная зима, холодная весна и нежаркое начало лета, действительно, создали весьма благоприятные коммерческие условия для продаж российского газа. Но погодные сюрпризы, конечно же, не главное в газовом бизнесе. О конкретных шагах на пути к успеху, ситуации на рынке, достижениях и планах говорил на форуме глава «Газпрома».

Аналитическая служба «Нефтегазовой Вертикали» (по выступлению председателя правления ПАО «Газпром» АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА на ПМЭФ-2017)