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Дома на птичьих правах

В Казахстане все более острым становится вопрос о поддержании текущего уровня добычи углеводородов на старых месторождениях с прогрессивно падающим дебитом скважин. Этого невозможно достичь без масштабного применения отечественными сервисными компаниями передовых технологий бурения, повышения нефтеотдачи пласта, капитального ремонта скважин.

Однако в рвущемся в первую десятку нефтедобывающих стран Казахстане такая отрасль, как нефтесервис, никогда не была приоритетной и даже не рассматривалась как направление диверсификации. В результате существенную долю нефтесервисного рынка страны занимают иностранные компании. Казахстанские нефтесервисные компании нуждаются в государственной поддержке, чтобы на равных конкурировать с иностранными. Проблемами отечественного нефтесервиса сегодня пытается заниматься Министерство энергетики, однако к энергетике нефтесервис имеет такое же отношение, как ЖКХ к строительству домов.

СЕРГЕЙ СМИРНОВ, независимый эксперт, Казахстан

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