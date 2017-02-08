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Экспортеры газа настроены оптимистично

Межправительственная организация Форум стран-экспортеров газа впервые подготовила собственный прогноз развития мирового рынка газа, охватывающий перспективу до 2040 года. Он базируется на уникальной модели и отличается высоким уровнем детализации.

Прогноз рисует оптимистичную для экспортеров картину. Спрос на газ будет расти опережающими темпами. Причем около 43% прироста мирового спроса на газ обеспечат азиатские потребители. Страны ФСЭГ увеличат добычу с 1,5 до 2 трлн м 3 газа и сохранят 40%-ю долю мирового производства. Позиции крупнейшего региона-экспортера газа займут страны СНГ во главе с Россией — их поставки увеличатся почти в два раза. Расширение экспорта будет происходить за счет новых газопроводных проектов в направлении Европы и Китая.

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВ, аналитик газовых рынков