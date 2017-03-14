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ИННОВАЦИИ. ЭНЕРГИЯ РАЗВИТИЯ - №6'17
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ЭНЕРГАЗ: модульные установки газоподготовки: внимание к деталям – от идеи до воплощения
Статья
ЭНЕРГАЗ: модульные установки газоподготовки: внимание к деталям – от идеи до воплощения
Теги:
Газ
установка
Новости
Экспертная аналитика
14 Марта, 2017 14:58
Мировой спрос на нефть может достигнуть пика во второй половине 2020-х годов, поскольку мир все в большей степени полагается на природный газ и возобновляемые источники энергии (ВИЭ).
13 Марта, 2017 11:21
Добыча сектора ННК в 2016 г. выросла на 3,7 млн. т. в сравнении с 2015 г. и превысила 22 млн. т.
13 Марта, 2017 11:07
Неделя отметилась крупным обвалом нефтяных фьючерсов. За три торговых дня нефть подешевела на 6%, с $56 до $52,2 за баррель, опустившись к трёхмесячным минимумам.
13 Марта, 2017 10:57
На прошлой неделе котировки Brent впервые за три месяца опустились ниже отметки в $50 за баррель. Пожалуй, ключевой причиной тому стало увеличение числа буровых установок в США, количество которых к 10 марта 2017 г. достигло 768 в сравнении с 480 годом ранее (данные Baker&Hughes).
09 Марта, 2017 17:52
Устойчивый рост запасов нефти в США подорвал терпение рынка и спровоцировал падение цен. Цена майских фьючерсов Брент по итогам торгов в среду 8 марта снизилась на $2,81/барр. до $53,11/барр
09 Марта, 2017 16:20
В 2016 г. спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в мире составил 265 млн тонн (МТ) – достаточно, чтобы обеспечивать электроэнергией примерно 500 млн домов в течение года. Эти показатели спроса включают увеличение чистого импорта СПГ на 17 млн тонн.
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Новое оборудование для снижения выбросов ГПА - №33'16
В последние годы экологическое законодательство России претерпевает серьезные изменения. Страна переходит на принцип «наилучших доступных технологий», для предприятий вводятся комплексные экологические разрешения. Ужесточение норм касается и выбросов таких веществ, как окислы азота (NOx) и оксид углерода (CO). Они принадлежат к числу основных, наиболее проблемных загрязнителей атмосферного воздуха. Новая технология, разработанная российской компанией, позволяет снизить вредные выбросы в атмосферу отечественных газоперекачивающих агрегатов до европейских стандартов.
ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МГРП - №32'16
В последнее время одним из наиболее эффективных методов для интенсификации добычи нефти является многостадийный гидроразрыв пласта (МГРП), причем в нынешнее время он применяется как для вновь пробуренных скважин, так и при проведении ЗБС. Конструкция скважин для реализации данного метода, как правило, предусматривает спуск эксплуатационной колонны в кровлю продуктивного пласта и последующее закрепление продуктивного пласта спуском хвостовика...
Математическое моделирование скважин - №31'16
В последние десятилетия одной из актуальных задач в нефтегазовой промышленности является проблема межпластовых перетоков (МПП) и межколонных давлений (МКД), которые возникают в зацементированном кольцевом пространстве скважин. При креплении обсадных колонн скважин на месторождении им. Ю. Корчагина предпринимался ряд мероприятий, направленных на повышение качества цементирования. Несмотря на заметный успех в строительстве скважин, на части скважин месторождения продолжает регистрироваться МКД за ЭК. Проведенное математическое моделирование скважин и процесса цементирования на месторождении им. Ю. Корчагина позволило выдать рекомендации по улучшению качества крепления скважин.
Технологии использования капсулированных продуктов - №30'16
На фоне сокращения затрат для многих заказчиков содержание дозирующих станций стало затратным мероприятием, поэтому возрос интерес к альтернативным технологиям борьбы с отложениями — капсулированным продуктам, погружным дозирующим устройствам, подающим концентрат реагента в скважину, технологии Squeeze и пр. Все эти решения являются продуктами-заменителями классических жидких продуктов, но одним из наиболее эффективных и простых способов, позволяющих исключить затраты на блоки дозирования реагентов и услуг сервиса по их закачке, является использование капсулированных продуктов.
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