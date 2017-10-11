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Этот тяжелый, тяжелый газ

Центральная Азия – основной соперник России на газовом рынке Китая. Ведь «Газпром» планирует построить трубопроводы и в восточную, и в западную часть КНР. А сюда уже поступает газ из стран региона, и они хотят увеличить экспорт «голубого топлива». Однако осуществить эти замыслы крайне сложно. Запасы традиционного газа, залегающие на относительно небольшой глубине и содержащие невысокую долю серы, в Центральной Азии почти исчерпаны. А геологические и химические свойства новой сырьевой базы, которую планируется использовать для экспорта, делают этот газ трудноизвлекаемым.

У местных правительств нет необходимых для освоения таких запасов финансовых и технических средств. Поэтому они берут кредиты, привлекают иностранных инвесторов-недропользователей. Но такой подход оправдывал себя, пока мировые цены на углеводороды непрерывно росли и обеспечивали приемлемую доходность. Теперь же в условиях сокращения рыночной стоимости газа прежняя стратегия разработки дорогого газа теряет свою реалистичность.

Аналитическая служба «Нефтегазовой Вертикали»

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