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Формула с подвохом

Формула с подвохом

В эпоху низких цен на сырьевые товары вечный конфликт интересов производителей углеводородов и государства относительно оптимальной величины налоговой нагрузки разгорается еще сильнее. В России, бюджет которой формируется главным образом за счет нефтегазовых налогов, эта проблема носит особенно острый характер. Преследуя благую цель создания более стабильного и справедливого способа взимания налогов, в 2014 году государство предложило дифференцированную систему налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для российского природного газа. Но применение этой модели на практике привело к непредвиденным последствиям.
В условиях профицита свободных производственных мощностей у ПАО «Газпром» появилась возможность выбирать между высокой и низкой ставкой НДПИ, увеличивая добычу на льготируемых месторождениях и снижая добычу на тех, где льготы отсутствуют. В результате государство уступило контроль над важнейшими инструментами влияния на экономически оптимальный выбор портфеля добывающих газовых активов. Одновременно кривая себестоимости добычи российского газа без учета налогов сместилась вверх, так как в добыче выросла доля льготируемых месторождений с более высокой себестоимостью (не включая НДПИ). Это увеличивает общую себестоимость поставок и снижает традиционное конкурентное преимущество российской газовой отрасли.
ВИТАЛИЙ ЕРМАКОВ, заведующий Центром анализа энергетической политики НИУ ВШЭ, ДАРЬЯ КИРОВА, эксперт Центра анализа энергетической политики НИУ ВШЭ
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