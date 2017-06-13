Статья

Генеральная уборка

Эксплуатация объектов нефтегазового комплекса неизбежно связана с негативным воздействием на окружающую среду. Помимо выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и нефтяных разливов в результате аварий трубопроводов и танкеров, большую угрозу окружающей среде несет загрязнение почв нефтешламами и нефтепродуктами. К сожалению, на протяжении десятилетий этой проблеме не уделялось должного внимания. В результате возник значительный накопленный вред окружающей среде. Площадь нарушенных земель превысила 1 тыс. га.

Российское правительство впервые озаботилось этой проблемой в 2008 году, когда была поставлена задача выработки правовых и инвестиционных механизмов для ликвидации накопленного экологического ущерба. В последующие годы эта тема находила отражение во многих правительственных документах. Большие надежды возлагались на принятие Федеральной целевой программы «Ликвидация накопленного экологического ущерба» на 2015–2026 годы. Ее проект предусматривал рекультивацию большого числа вредных объектов. К сожалению, эта ФЦП так и не была принята. Однако ее положения легли в основу обновленной редакции программы «Охрана окружающей среды» на 2012–2020 годы.

Новым шагом на пути ликвидации «экологических шрамов» стал проект «Чистая страна», паспорт которой был утвержден в прошлом году. Ожидается, что его реализация позволит вовлечь в хозяйственный оборот восстановленные земли и повысить их инвестиционную привлекательность.

АЛЕКСАНДР СОЛОВЬЯНОВ, ВНИИ «Экология»

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