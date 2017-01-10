Статья

Игра в кошки-мышки

В нефтегазовом секторе главные сюрпризы были припасены на конец года. На глобальном рынке приятной неожиданностью стало подписание соглашения ОПЕК и независимых производителей о сокращении добычи нефти. А на внутреннем — приватизация пакета акций «Роснефти». Как эти и другие события повлияют на ситуацию в наступившем 2017 году? Об этом «Нефтегазовая Вертикаль» беседует с главным редактором по товарным рынкам Thomson Reuters Александром ЕРШОВЫМ.

Как отмечает наш собеседник, прошедший год ознаменовался не столько новыми яркими событиями, сколько сохранением и укреплением зародившихся ранее тенденций. Среди них — дисбаланс спроса и предложения, потеря интереса рынка к качественным сортам нефти, отсутствие долгосрочной модели развития. В этой связи «предновогодние сюрпризы», безусловно, важны, но вряд ли способны кардинально изменить ситуацию. Так, эффект «пакта ОПЕК+» во многом зависит от того, насколько его участники смогут соблюдать «добычную дисциплину», и от того, поверит ли им рынок.

А продажа акций «Роснефти» стала лишь первым шагом на пути прорыва санкционной блокады. Причем эта сделка поставила много вопросов, на которые пока нет ответов. Скорее всего, наступивший год будет похож на предыдущий. Он вряд ли приведет к каким-либо революциям в нефтегазовом комплексе. Но надо быть готовым и к новой порции сюрпризов.

Интервью с АЛЕКСАНДРОМ ЕРШОВЫМ, главным редактором по товарным рынкам Thomson Reuters

150 р.