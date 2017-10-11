Искать с умом

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Воспроизводство сырьевой базы нефти и газа обеспечивает устойчивое функционирование всего нефтегазового комплекса (НГК) России. Развитие систем поиска, оценки и разведки запасов углеводородного сырья является одним из важных элементов технологического перевооружения нефтегазового комплекса в целом, перевода его на отечественное оборудование, технологии и программное обеспечение. Однако в последние годы меняется парадигма воспроизводства минерально-сырьевой базы. В зрелых нефтегазоносных провинциях вновь открываемые месторождения и структуры представлены мелкими и мельчайшими по запасам объектами. Именно они дают в последние десятилетия основной прирост запасов в России. В то время как ранее прирост сырьевой базы нефти происходил главным образом за счет поисков, открытия и разведки гигантских и крупных месторождений и расширения географии геологоразведочных работ (ГРР) путем вовлечения в этот процесс все более восточных нефтегазоносных провинций.

Кроме того, существенно ухудшается качество сырьевой базы, связанное с увеличением доли трудноизвлекаемых запасов. Одновременно происходит значительное сокращение извлекаемых запасов на разведываемых и подготовленных для промышленного освоения месторождениях (при одновременном увеличении числа таких участков).

Важной тенденцией является изменение географии добычи нефти в России с возрастанием роли восточных регионов и шельфов арктических морей. В долгосрочной перспективе также станут необходимыми изучение, оценка ресурно-сырьевой базы и начало освоения нетрадиционных источников углеводородов (с созданием соответствующих технологий).

АЛЕКСЕЙ КОНТОРОВИЧ ЛЕОНТИЙ ЭДЕР ИРИНА ФИЛИМОНОВА Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН

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