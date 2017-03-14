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Конструкторское бюро УК ООО «ТМС ГРУПП»

В последний раз о том, что работать инженером-конструктором престижно и почетно, говорили почти три десятка лет назад. С тех пор страна успела пострадать от дефицита инженерных кадров, который начал формироваться в 90-е годы прошлого столетия, когда диплом о высшем инженерном образовании потерял свою ценность. Подавляющее большинство вчерашних инженеров, технологов и конструкторов стали менеджерами по продажам, специалистами по логистике, маркетингу и связям с общественностью. Те же, кто остался верен профессии, на себе испытали многомесячные, а иногда и многолетние задержки зарплат и пережили явное падение престижа технических специальностей.

К началу 2000 года ситуация на рынке труда начала меняться — теперь уже отечественное производство почувствовало себя ущербным из-за недостатка квалифицированных кадров. Окончательно спрос на инженерные специальности в сфере производства и технического обслуживания сформировался еще до кризиса конца 2008 года, а в настоящее время на рынке труда образовался явный дефицит. Спрос на инженерные кадры удовлетворить стало уже не так просто. В то же время именно сегодня прогрессирует интеллектуальная составляющая — всё больше людей создают новые стартапы, организации и предприятия стремятся производить новые продукты и прогрессирующие технологии, каждый старается стать более привлекательным для заказчика и конкурентным. И именно сегодня вклад инженера-конструктора стал особенно ценным.

РИНАТ ВАЛИУЛИН, АЙДАР РИЗВАНОВ, УК ООО «ТМС групп»