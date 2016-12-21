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Многообразие и развитие

Новая книга Юрия Шафраника и Валерия Крюкова «Нефтегазовый сектор России: трудный путь к многообразию» посвящена изучению проблемы функционирования и развития нефтегазового сектора России через призму современных технологических и экономических процессов. Книга написана признанными экспертами, обладающими обширными теоретическими знаниями и практическими навыками работы. Их взгляд на текущее состояние и перспективы развития отрасли, в том числе рекомендации по совершенствованию ее государственного регулирования, представляет несомненный интерес и дает богатую пищу для размышлений.

Авторы отмечают, что целью российских властей должно быть формирование благоприятных условий для успешного функционирования отрасли, вклад которой в экономику страны должен сохраняться на высоком уровне. Достичь этого они предлагают, опираясь на триаду «самые передовые технологии — опыт и навыки работы в нестандартных условиях — институциональная среда».

КИРИЛЛ МОЛОДЦОВ, Министерство энергетики РФ