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Налоговый оптимум еще не найден

Налогообложение нефтяной отрасли стоит на пороге больших перемен. «Основные направления налоговой политики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (ОННП) предусматривают введение налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) для пилотных проектов и полную отмену таможенных пошлин. Однако ОННП задают ориентиры для бизнеса только на трехлетний период бюджетного планирования. Очевидно, этого недостаточно для отрасли, в которой цикл геологоразведочных работ составляет 5–10 лет, а добычи — более 20 лет.

При этом в ОННП отсутствуют важные параметры будущей налоговой системы: какова должна быть компенсация отмены таможенных пошлин для НПЗ, в какой степени будет масштабироваться НДД, что будет со льготами по НДПИ и таможенной пошлине? Регуляторам потребуется сформировать видение будущей конфигурации налогообложения нефтянки, дающее ответы на поставленные вопросы.

ГРИГОРИЙ ВЫГОН, СЕРГЕЙ ЕЖОВ, Vygon Consulting

250 р.