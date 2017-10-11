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Найти ключ к пасту

Найти ключ к пасту

В последние годы наблюдается рост заинтересованности нефтяных компаний в применении технологий повышения нефтеотдачи пластов (ПНП) и интенсификации добычи нефти (ИДН). Они позволяют существенно увеличить извлекаемые запасы и объемы производства сырья, вовлечь в промышленную разработку залежи высоковязкой нефти и низкопроницаемые коллекторы, а также трудноизвлекаемые запасы на поздней стадии разработки месторождений.
Анализ показывает, что несмотря на наличие широкой гаммы таких технологий, наибольшей популярностью среди них пользуются методы ГРП и зарезки боковых пластов. Эта тенденция сохранится и в ближайшие годы.
АННА ПЕЧЕНИНА, руководитель исследовательской компании «Текарт»
150 р.
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