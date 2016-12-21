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Нефтяникам пора паниковать?

В прошлом году спрос на автомобильное топливо в России впервые за многие годы продемонстрировал падение. Это было обусловлено чисто экономическими факторами — общей непростой ситуацией в стране. Но в перспективе отечественная переработка может оказаться перед лицом другой угрозы — снижения потребления горючего из-за массового распространения электромобилей.

Насколько данная угроза реальна? На первый взгляд, не очень. В России электрокары приживаются с большим трудом. Их парк едва достигает тысячи единиц, а основные зарубежные бренды электромобилей на отечественном рынке не представлены. Попытки наладить выпуск собственной модели на базе Lada Kalina также провалились — новинка не оправдала себя в экономическом плане.

Кроме того, существенным препятствием для электромобилизации России является недостаточно развитая сеть электрических заправок. Она слишком мала даже для имеющегося парка. Означает ли это, что нефтяники могут спать спокойно? Нет. Как показывает опыт ряда зарубежных стран, в первую очередь Норвегии, внедрение электромобилей может иметь взрывной характер. Основополагающим условием для этого является широкий набор мер государственного стимулирования. Если подобный сценарий будет реализован и в России, то спрос на автобензин к 2025 году может сократиться почти на четверть.

МАРИЯ БЕЛОВА, АЛЕКСАНДР БЫЛКИН, ЕКАТЕРИНА КОЛБИКОВА, VYGON Consulting

150 р.