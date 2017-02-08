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Новая американская метла

Приход к власти в США республиканца Дональда Трампа обещает большие изменения в американской внутренней и внешней политике. И они неизбежно аукнутся в энергетической сфере. Новая метла Дональда Трампа уже вымела старые кадры Барака Обамы. А на ответственные посты в обновленной администрации поставлены люди, имеющие свой собственный взгляд на решение энергетических проблем. Отныне бал будут править нефтяники, а не экологи. Скорее всего, теперь новые углеводородные проекты будут реализовываться с минимальной оглядкой на гражданское общество.

Будет «подметена» и внешнеполитическая арена. Изменение параметров сотрудничества в рамках НАФТА, скорее всего, создаст преференции для Канады и поставок углеводородного сырья из этой страны. А вот энергетическое сотрудничество с Мексикой может притормозиться.

Самый болезненный вопрос новой внешней политики США — отношения с исламскими государствами и, в частности, с ближневосточными странами-членами ОПЕК. Существуют опасения, что слишком резкий отказ от закупок сырья у этих поставщиков приведет к краху американской энергетической системы.

Взамен Трамп обещает сформировать новые правила игры для национальных нефтегазовых компаний, тем самым создав стимулы к увеличению добычи. Прохладное отношение к Европе может привести к тому, что государства-члены ЕС, в том числе восточноевропейские, снизят накал своей борьбы против «энергозависимости» от России. А новые союзники Трампа в Европе в лице националистов и вовсе выступают за расширение сотрудничества с Москвой.

ПАВЕЛ БОГОМОЛОВ, кандидат политических наук

150 р.