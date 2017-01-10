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Новые торговые партнерства и нефть

Три международных торговых партнерства — ТТП, СЕТА, ТАТИП — открывают новые зоны свободной торговли, которыми смогут воспользоваться 40 стран. Среди них 28 стран Европейского союза, Канада и США в Северной Америке, три латиноамериканских государства и семь стран региона Азии и Австралии. Страны ЕС, Канада и США состоят в двух из этих соглашений, и посредством этого перекрестного участия осуществляется как бы мост, соединяющий все три партнерства. Соглашения по ТТП и СЕТА подписаны и ожидают ратификации странами-участниками, переговоры по ТАТИП продолжаются.

В нефтегазовом отношении реализация трех многосторонних альянсов приведет к трансформации глобальных торговых потоков нефти и газа и определенным сдвигам на мировом рынке. Изменения приоритетов на глобальном рынке нефти и газа особенно ощутимо отразятся на экспортерах нефти и газа вне трех партнерств, в первую очередь на России. Однако фактическое вступление в силу двух из этих соглашений, в которых принимают участие США, находится под угрозой срыва из-за резкой оппозиции нового американского президента.

ОЛЬГА ВИНОГРАДОВА», «Нефтегазовая Вертикаль»

250 р.