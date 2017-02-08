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Общие интересы ломают барьеры

Барьеры внешнеэкономических санкций ограничили импорт нефтегазового оборудования и доступность зарубежных технологий. Импортозамещение стало одним из ключевых трендов. Впрочем, новые реалии отнюдь не ставят крест на международном сотрудничестве в производственной сфере. В его продолжении заинтересованы профессионалы по обе стороны барьера. Об этом шла речь в интервью исполнительного вице-президента группы компаний «НьюТек Сервисез», профессора Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) им. И.М.Губкина Валерия БЕССЕЛЯ, опубликованном в 22-м номере «Нефтегазовой Вертикали» за 2016 год.

Сегодня мы продолжаем разговор, начатый в преддверии выставки «НЕФТЬ И ГАЗ» / MIOGE-2017 по инициативе организатора выставки Группы компаний ITE и редакции «Нефтегазовой Вертикали», информационного партнера. На этот раз Валерий Бессель рассказывает, опираясь на собственный практический опыт, о крупных партнерах для российской нефтегазовой отрасли, о европейских и китайских инвестициях и их перспективах для российских компаний.

Интервью с ВАЛЕРИЕМ БЕССЕЛЕМ, исполнительным вице-президентом группы компаний «НьюТек Сервисез»