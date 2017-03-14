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ОПЕРАТИВНЫЙ ПОВОД

ОПЕРАТИВНЫЙ ПОВОД

Глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил агентству «Рейтер», что Россия планирует нарастить добычу нефти по итогам 2017 года до 548–551 млн тонн, если действие глобального пакта Организации нефтеэкспортеров и стран вне ОПЕК не будет продлено. Министр подчеркнул, что если страны, не входящие в ОПЕК, не смогут исполнять свои обязательства по сокращению, Россия не будет брать на себя их долю.
А.Новак прогнозирует стоимость эталонной корзины Brent в 2017 году на уровне $55–60 за баррель, тогда как Urals будет торговаться с дисконтом в $2–3 за баррель к североморскому эталону.
Министр считает нецелесообразным в ближайшие несколько лет обнулять экспортную пошлину на нефть, поскольку, по его мнению, это затормозит модернизацию российских НПЗ.
Теги:
нефть добыча нефти в России
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