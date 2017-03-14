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ОПЕРАТИВНЫЙ ПОВОД

Глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил агентству «Рейтер», что Россия планирует нарастить добычу нефти по итогам 2017 года до 548–551 млн тонн, если действие глобального пакта Организации нефтеэкспортеров и стран вне ОПЕК не будет продлено. Министр подчеркнул, что если страны, не входящие в ОПЕК, не смогут исполнять свои обязательства по сокращению, Россия не будет брать на себя их долю.

А.Новак прогнозирует стоимость эталонной корзины Brent в 2017 году на уровне $55–60 за баррель, тогда как Urals будет торговаться с дисконтом в $2–3 за баррель к североморскому эталону.

Министр считает нецелесообразным в ближайшие несколько лет обнулять экспортную пошлину на нефть, поскольку, по его мнению, это затормозит модернизацию российских НПЗ.