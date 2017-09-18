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ОПЕРАТИВНЫЙ ПОВОД

С 1 января по 15 августа 2017 года «Газпром» увеличил добычу газа на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 283,8 млрд м 3 .

Экспорт в дальнее зарубежье вырос на 12%, до 118,3 млрд м 3 . В частности, сохраняется повышенный спрос на российский газ в Западной и Центральной Европе. Так, поставки в Германию увеличились на 14,5%, в Австрию — на 66,7%, в Словакию — на 28%, в Чехию — на 27,9%.