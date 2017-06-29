Rus Eng
Статья
Оперативный повод

Оперативный повод

У побережья Анапы «Газпром» приступил к глубоководной укладке газопровода «Турецкий поток». Старт работам дал Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе посещения трубоукладочного судна PioneeringSpirit. «Турецкий поток» — проект безтранзитного экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами, напомнила пресс-служба «Газпрома». Первая нитка газопровода будет предназначена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки — 15,75 млрд м 3 газа в год.
Новости
Экспертная аналитика
Пресс-релизы
Конференции НГВ
НГВ-Технологии
Отраслевой календарь
Телефон редакции: +7 (495) 510-57-24
© 2016 Журнал “Нефтегазовая Вертикаль”. Все права защищены. При перепечатке любых материалов гиперссылка на сайт обязательна.
Яндекс.Метрика