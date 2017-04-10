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Ответы на новые вызовы

В ходе Национального нефтегазового форума, который открывается 18 апреля, будут подняты вопросы, касающиеся не только повседневной производственной деятельности отрасли, но и макроэкономического регулирования, от которого в конечном итоге зависит состояние отечественного ТЭК. В свою очередь, параметры этого регулирования определяются внешними вызовами, с которыми отечественной экономике и ее нефтегазовому комплексу приходится сталкиваться в последние годы. В чем они заключаются и какой ответ должен быть на них дан? Об этом «Вертикаль» беседует с вице-президентом Торгово- промышленной палаты РФ Дмитрием КУРОЧКИНЫМ.

Интервью с ДМИТРИЕМ КУРОЧКИНЫМ, вице-президентом ТПП РФ